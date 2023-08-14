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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів - Блінкен

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Марія БойкоМарія Бойко
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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів - Блінкен

Ентоні Блінкен / Associated Press

У США наголосили, що продовжать підтримку України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.

Про це пише CNN. 

Вартість пакету становить 200 мільйонів доларів, і він надходить з грошей, які залишилися після бухгалтерської помилки Міністерства оборони США. 

"Росія розпочала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, виводячи свої війська з України і припиняючи свої жорстокі атаки. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати і наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною так довго, як це буде потрібно", - сказав Блінкен у своїй заяві в понеділок.

Нагадаємо, 25 липня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн доларів. Озброєння виділять зі складів Міноборони США. 

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Дата публікації
Перегляди
421
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