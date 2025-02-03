США відновили постачання зброї Україні після короткої паузи – Reuters

В адміністрації президента Дональда Трампа існують розбіжності щодо подальшої військової підтримки Києва. Деякі представники уряду виступають за скорочення постачання зброї зі стратегічних запасів США.

США поновили постачання озброєння Україні після короткої зупинки, що тривала кілька днів.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на чотири обізнані джерела, Білий дім спочатку ухвалив рішення про призупинення допомоги, але згодом переглянув його.

За словами двох співрозмовників агентства, в адміністрації президента Дональда Трампа існують розбіжності щодо подальшої військової підтримки Києва. Деякі представники уряду виступають за скорочення постачання зброї зі стратегічних запасів США.

Одне з джерел зазначило, що постачання відновилося вихіднимиі, але подальші постачання можуть залежати від внутрішніх дискусій у Вашингтоні.

Нагадаємо, попри заяви команди Джо Байдена про збільшення допомоги від жовтня до дня інавгурації, щомісячна допомога від США становила лише 1,1 млрд дол., що відповідає середньому рівню за перші два роки війни.