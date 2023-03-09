США відреагували на масований обстріл України: "Це не може бути нормою"

У Держдепартаменті запевнили, що Сполучені Штати і союзники не залишаться байдужими до ракетних обстрілів України.

США та союзники докладатимуть зусиль, аби ракетні та повітряні атаки з боку Росії по Україні не стали нормою, як того бажає агресор.

Про це речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на брифінгу 9 березня, коментуючи чергову масовану атаку РФ на Україну.

"Росія намагається зробити ці типи ударів новою нормою", – сказав Прайс.

Він звернув увагу на те, що минуло всього кілька тижнів відтоді, як востаннє Росія влаштувала попередні масовані атаки по містах України, складах із сільськогосподарською продукцією, об’єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Речник Держдепу наголосив, що свідчить про рівень жорстокості росіян.

"Тож наш обов’язок полягає в тому, щоби працювати із союзниками й партнерами по всьому світу, аби чітко наголосити, що це не може бути нормою. Ми не можемо залишатися байдужими до цього", – заявив Прайс.

Він додав, що зі свого боку український народ теж дуже чітко показав, що не підкорюватиметься, а продовжить захищати свою країну за підтримки США і партнерів по всьому світу.

Нагадаємо, Росія в ніч проти 9 березня вкотре атакувала Україну різними типами ракет і дронами-камікадзе. Загалом ворог випустив 81 ракету та 8 БПЛА. Сили ППО змогли збити 34 ракети та 4 дрони.

Ворог завдав ударів по низці областей, влучивши як в об’єкти критичної інфраструктури, так і в помешкання цивільних. Серед мирних жителів є загиблі та постраждалі. В різних куточках України виникли проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням.

Зеленський за 9 березня: Ми вже показали, на що здатна Україна

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