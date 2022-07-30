США виконали обіцянку: країна прийняла понад 100 тис. біженців з України

Країна виконала обіцянку президента Джо Байдена про надання тимчасового безпечного притулку для біженців з України.

За понад п'ять місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії США прийняли понад 100 тисяч українських біженців.

Про це пише CBS News.

Наприкінці березня президент США Джо Байден пообіцяв прихистити 100 тис. українців, які тікали від війни, розв'язаної Росією.

Згідно з даними уряду США, близько 47 тис. українців прибули до США за тимчасовими або імміграційними візами; майже 30 тис. українців прибули за програмою приватного спонсорства; понад 22 тис. українців пропустили на кордоні США та Мексики; і 500 українців потрапили в країну через традиційну систему біженців.

"Ми дуже пишаємося тим, що допомагаємо надати притулок українцям, які тікають від неспровокованого вторгнення Росії. Міністерство внутрішньої безпеки продовжуватиме приймати нових українців у найближчі тижні та місяці відповідно до зобов’язань президента Байдена",- сказав міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

Видання пише, що лише українці, які в’їхали до США за імміграційними візами або за програмою прийому біженців, мають прямий шлях до постійного проживання та, зрештою, до громадянства США. Однак отримання громадянства може зайняти роки.

Ті, хто прибув через програму "Єднаймося заради України" отримали тимчасову гуманітарну імміграційну класифікацію, яка дозволяє їм жити та працювати в США протягом двох років.

Європейські країни приймають понад 6 мільйонів українських біженців, більшість з яких перебувають у Росії, Польщі, Німеччині, Чехії, Італії, Туреччині, Іспанії та Великій Британії, повідомляє Агентство ООН у справах біженців.

Нагадаємо, в РФ заявляють про майже 450 тис. вкрадених з України дітей: росіяни пропонують використовувати їх як живий щит.

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