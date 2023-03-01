США викрили Китай у допомозі РФ у війні: як Пекін підтримує окупантів і чим це йому загрожує

Одну з компаній Китаю поставляла РФ деталі для іранської програми безпілотників.

Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України від самого початку, навіть якщо не надавав летальну зброю. Пекін, зокрема, поширює кремлівську пропаганду й використовує власну дезінформацію, "щоб підтримати російську війну і безпідставно звинуватити Захід, США й НАТО".

Про це заявили у Державному департаменті США, повідомляє CNN.

"Ми бачимо, що Китай посилює свою економічну взаємодію і збільшує закупівлі в Росії", — сказав помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінквін.

У Мінфіні журналістам повідомили, що США вже внесли в чорний список групу китайських компаній за підтримку Росії.

"Тринадцять китайських організацій також були додані в список організацій Міністерством торгівлі США за надання підтримки Росії, зокрема, одна, що поставляла деталі для іранської програми безпілотників", — заявив заступник міністра торгівлі з промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США Алан Естевес.

Американський посадовець наголосив, що США дуже швидко внесуть до списку обмежень компанії, якщо будуть доведені їхні зв’язки з РФ.

"Ми дивимося на всі треті сторони, але особливо на Китай в цьому відношенні", — додав Естевес.

Нагадаємо, Росія прагне використати візит Лукашенка до Китаю для створення схем для ухилення санкцій. В ISW нагадали, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання. Вказується, що Китай може таємно переправляти обладнання до Росії через Білорусь.

Натомість голова ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що наразі Китай не погодиться на передавання озброєння Росії.

Тим часом політолог назвав наслідки втручання КНР у війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що китайська компанія передавала ПВК "Вагнер" супутникові знімки.

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