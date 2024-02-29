“США випали з обойми”: Жданов прогнозує припинення військової допомоги від Пентагону

На думку військового експерта, Європа в змозі самотужки забезпечити потреби України в озброєнні і боєприпасах.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Білий дім не зможе подолати внутрішні перешкоди і відновити військову допомогу Україні. Однак прогнози щодо загальних майбутніх постачань озброєння не такі вже й похмурі.

Про це військовий експерт розповів на своєму YouTube-каналі.

“Я думаю, що Європа сьогодні визначається та намагається перехопити пальму першості у США. Так, спочатку від Європи таких обсягів постачань, як могли б здійснити Сполучені Штати, не буде, але поступово Європа вирівняється”, – вважає військовий експерт.

За словами Олега Жданова, Європі вдасться збільшити свої обсяги виробництва та наростити постачання для України. Військовий експерт вважає, що 2024 рік буде для України оборонним.

“Зараз відбувається просідання через випадання з обойми Сполучених Штатів. У мене, чесно кажучи, щодо США песимістичний настрій. Я думаю, що Білий дім сьогодні настільки слабкий, що навряд чи вони подолають перешкоди, які ставлять трампісти щодо ухвалення закону [ред. про військову допомогу Україні]. Але вже до листопада це буде неважливо, тому що на той час Європа має повністю взяти на себе забезпечення наших Збройних сил”, – заявив Жданов.

Експерт прогнозує, що Україна до літа зможе вирівняти ситуацію на фронті, а до осені, цілком імовірно, вдасться сформувати гвардію наступу.

“Можливо, з позиційної війни ми перейдемо в активну оборону з рейдовими діями на тактичну або навіть оперативно-тактичну глибину оборони супротивника. Тобто погляд у мене доволі оптимістичний, але зараз треба пересидіти важкий перехід переорієнтації постачань від США на країни Європи”, – вважає Олег Жданов.

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