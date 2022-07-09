США виявили в Росії 18 "фільтраційних таборів" для українців, які готувалися заздалегідь до 24 лютого

Сполучені Штати Америки ідентифікували щонайменше 18 місць, створених Росією для затримання та примусової депортації українських цивільних до РФ.

Американська дипломатка додала, за оцінками США, Росія, найімовірніше, готувала так звані "фільтраційні табори" ще до того, як вторгнулася до України - до 24 лютого.

Про це пише New York Times з посиланням на заступника голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан.

За її інформацією, російські чиновники за допомогою проксі-груп створили "фільтраційні табори" в школах, спортивних центрах і культурних установах у деяких частинах російських міст.

"Російські чиновники, ймовірно, створили списки українських цивільних осіб, які вважалися такими, що загрожують контролю РФ над Україною, включаючи будь-кого, хто був проукраїнських поглядів, таких як політичні діячі та активісти, а також співробітники служби безпеки, для затримання та фільтрації", – сказала вона.

Кортні Остріан назвала фільтрацію "сталінським процесом", попередивши, що це "останнє в довгій історії Росії використання масової депортації та депопуляції, щоб спробувати підпорядкувати та контролювати людей".

Американська дипломатка зауважила, що наразі неможливо встановити кількість примусово вивезених українців. "Немає публічного реєстру; немає гарячих ліній, на які можна телефонувати; немає жодної відповідальності", - пояснила вона.

Як раніше повідомляли, за останніми українськими даними, у реєстрах офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, на обліку є орієнтовно 6720 осіб, яких розшукують. Станом на 22 червня на обліку Нацполіції зниклими безвісти вважають 10,1 тис. людей.

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