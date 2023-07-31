США візьмуть участь у переговорах щодо мирного плану Зеленського в Саудівській Аравії - CNN

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван планує взяти участь у мирних переговорах щодо війни в Україні, які відбудуться наступного тижня в Саудівській Аравії.

Про це пише CNN з посиланням на офіційних осіб США.

За даними видання, Джейк Салліван візьме участь у переговорах щодо миру в Україні, які пройдуть в Саудівській Аравії. Росію на цей захід не запросили.

"Мета України полягає в тому, щоб переговори сприяли визначенню спільних принципів припинення війни і щоб пізніше цього року відбувся мирний саміт за участю світових лідерів, які підпишуться під підтримкою цих принципів",- заявили у коментарі CNN американські офіційні особи.

Переговори в Саудівській Аравії є другими в серії зустрічей, організованих головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Перші переговори відбулися раніше цього року в Копенгагені.

За словами одного з американських чиновників, Саудівська Аравія була обрана для переговорів частково через відносини цієї країни з Китаєм. Хоча очікується, що Китай не візьме участі в переговорах, американські чиновники публічно закликали Китай в останні місяці відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні, хоча не було жодних сигналів про те, що Китай робить якісь активні кроки на шляху до мирного завершення.

Нагадаємо, у неділю, 30 липня, в Офісі президента України підтвердили, що в Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського.

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