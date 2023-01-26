США визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

Мінфін Сполучених Штатів заморозив усі активи угруповання.

Про це повідомило американське Міністерство фінансів.

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, нові санкції ще більше вдарять по спроможності російського диктатора Володимира Путіна підтримувати російську армію.

"Оскільки санкції та експортний контроль проти Росії, запроваджені міжнародною коаліцією, почали завдавати (РФ - ред.) неприємностей, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку — зокрема через жорстоку групу "Вагнер" — для продовження своєї несправедливої війни проти України. Сьогоднішні розширені санкції проти ПВК "Вагнер", а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що сприяють російському військовому комплексу, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину", — сказала Єллен.

Відомство наголосило, що ПВК Вагнера несе відповідальність за напади, насильство, викрадення та примусове переміщення людей, напади на школи, лікарні, релігійні місця чи місця, де цивільні особи шукають притулку.

Нагадаємо, кладовище вагнерівців у Росії зросло майже у сім разів. Втрати "Вагнера" на війні Росії проти України обчислюються тисячами.

Водночас, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що ПВК Вагнера вже втратила вбитими і пораненими 77% з майже 40 тисяч завербованих у колоніях в'язнів.

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