США вперше надають Україні наступальну зброю, якою звільнятимуть південь країни – військовий експерт

Більшої суми одночасно Сполучені Штати ще не виділяли Україні, але символізм цього пакету допомоги ще й у тому, що він довгостроковий, йдеться в ТСН.

Військовий експерт Роман Світан запевняє, що в пакеті, який погодили американці, вперше наступальна зброя. "Це дійсно вперше, коли нам надують цілий спектр наступальної зброї. Пов'язую це з тим, що після надходження цього озброєння ми побачимо прориви на фронті. Швидше за все, це Південь України, який буде звільнятися нашими військами. Тож ми не втратимо тієї кількості піхоти, яку б втратили, якщо б цього озброєння не було", - зазначив експерт в ефірі "Єдиного марафону".

А чиновник Білого дому, який спілкувався з журналістами за умови не називати його імені, уточнив: вони хотіли підкреслити - віра в майбутнє України настільки непохитна, що вони готові інвестувати кошти не лише в її негайне озброєння, але й у переоснащення у перспективі.

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Тож новий пакет військової допомоги міститиме 6 зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси та снаряди різного калібру, безпілотники і ракетні системи із лазерним наведенням. А також фінансування навчання військових та обслуговування техніки.

«Як багаторічна інвестиція в критично важливий оборонний потенціал, цей пакет спрямований на зміцнення стійкої сили України, яка продовжує захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії. Володимир Путін, схоже, вірить що Росія може виграти довгу гру, перевершивши українців у їхньому бажанні боротися та волі міжнародної спільноти підтримувати Україну. Цей пакет військової допомоги США є яскравим доказом того, що це - черговий прорахунок Росії», - зазначає заступник міністра оборони США із політичних питань Колін Каль.

Водночас радник зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що за їхньою інформацією, Росія готується оголосити про проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях на півдні і сході України вже до кінця цього тижня.

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За словами Кірбі, російське керівництво вже дало вказівку готуватися до них. Вони стурбовані низькою активністю людей, тож збираються маніпулювати та імітувати бажання українців в окупації приєднатися до Росії.

Важливо буде в режимі наживо давати відповідь черговій хвилі російської дезінформації з цього приводу - наголосив Кірбі. Те, що Сполучені Штати та союзники за жодних умов не визнають анексії українських територій, вони попереджали раніше.

І не виключено, що псевдореферендуми та загроза анексії вже сьогодні стануть предметом розмови президентів Байдена й Зеленського. Вони проведуть телефонні переговори, повідомили у Білому домі.

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