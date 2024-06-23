США встановили обмеження на удари по РФ: аналітики з'ясували, які об'єкти можна вражати

Сполучені Штати дозволили Силам оборони атакувати на території Росії лише ті підрозділи й об'єкти, які готуються завдати удару по території України або позиціях ЗСУ, або вже атакують їх.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Пентагон усе ще забороняє ЗСУ атакувати російські військові об'єкти, які не вчиняють активних нападів на Україну та не готуються до нападу на її територію чи війська, нагадали експерти.

Аналітики ISW пояснили заяви американських чиновників. Йдеться про ситуації, що якщо Росія атакує або має намір атакувати зі своєї території Україну, Збройним силам дозволяється завдати удару у відповідь з американської зброї лише по підрозділах, що атакують її з-за кордону.

"Ці заяви вказують на те, що США дозволять Силам оборони завдавати ударів по російських військових об'єктах лише у тому випадку, якщо російські об'єкти спочатку продемонструють, що вони беруть участь в активних бойових діях або готуються до бойових дій, що неминуче відбудуться. Обмеження США змушують українське керівництво ретельно визначати, чи відповідає та чи інша ціль вищезазначеним вимогам, перш ніж давати дозвіл на тактичні вогневі місії", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни зазначили, що політика США, як і раніше, оберігає більшу частину російського безпечного простору від атак, оскільки забороняє українській армії запускати балістичні ракети ATACMS по будь-яких військових цілях на території Росії.

Нагадаємо, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони.

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