США вважають, що у Росії недостатньо сил у Херсоні, щоб контролювати регіон – CNN

США вважають, що у Росії недостатньо сил у Херсоні, щоб контролювати регіон – CNN

Чиновники у США схиляються до думки, що Росія не має достатньо сил для контролю окупованої її військами території Херсонської області.

Зокрема, американські посадовці звертають увагу на низку інцидентів, пов’язаних із замахами на життя колаборантів, що трапилися останніми тижнями. Розвідка США називає це доказом "зростання партизанської діяльності на півдні України".

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Опитані телеканалом чиновники вважають, що відволікання частини російських військ із Херсонського на Донбаський напрямок створило для українських партизанів вікно можливостей для нападів на колаборантів, а для ЗСУ – час для контрнаступу.

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Видання відзначає, що цей регіон має вирішальне значення для контролю Росії над узбережжям Чорного моря та доступу до Криму.

"Незрозуміло, скільки російських військ у Херсоні чи поблизу нього, але окупація проти вороже налаштованого місцевого населення вимагає набагато більше солдатів, ніж мирна окупація території", – зазначається у статті.

Однією з причин невдач окупантів джерела у США називають те, що загарбники віддали пріоритет військової кампанії на шкоду налагодженню цивільного життя на захоплених територіях.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових.

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