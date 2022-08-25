США вважають заплановані Росією судилища над українськими захисниками в Маріуполі "знущанням з правосуддя"

Російські окупанти можуть планувати незаконне судилище над українськими захисниками Маріуполя, які після виходу з "Азовсталі" перебувають у полоні росіян.

США засуджують плани російської влади організувати судилище на "азовцями", які мужньо і героїчно боронили не лише Маріуполь, а й усю Україну.

Про це пише Reuters.

Зокрема, державний департамент США засудив плани підтримуваної Росією влади влаштувати судилище над українськими військовополоненими у Маріуполі і попередив, що Росія намагатиметься відвести від себе відповідальність за вторгнення до України.

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"Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя, і ми рішуче їх засуджуємо", — заявив речник департаменту Нед Прайс.

Нагадаємо, Андрущенко вказав на дивні дії окупантів щодо судилища над захисниками у Маріуполі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський попередив, що судилище над полоненими українськими бійцями, який окупанти готують в Маріуполі, зробить неможливими будь-які переговори з Москвою.

Раніше стало відомо, що командира "Азову" Прокопенка вивезли до Росії. Дружина не знає його місце перебування.

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