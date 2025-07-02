США виходять із війни в Україні: чіткий сигнал від адміністрації Трампа – NYT

Військова допомога від США / © ТСН.ua

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Оголошена адміністрацією президента США Дональда Трампа пауза в постачанні озброєння для України є очевидним сигналом про вихід Вашингтона із війни.

Про це пише The New York Times.

У виданні зазначили, що незрозуміло, як це вплине на обороноздатність України, яка також отримує зброю з Європи і виробляє власну.

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Водночас NYT наголошує, що це вже друга пауза з постачанням зброї після повернення президента Трампа на посаду. У березні Білий дім ненадовго призупинив усю військову допомогу Україні після скандальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

«Відтоді ознаки відходу адміністрації Трампа від співпраці з Україною посилилися: від повторення тез Кремля до витіснення України зі списку пріоритетів на саміті НАТО в Гаазі минулого тижня», — йдеться у публікації.

Під час першої паузи у постачанні зброї аналітики підрахували, що Україна зможе протистояти російській агресії без відновлення допомоги від США протягом чотирьох-шести місяців. Приблизно через тиждень адміністрація Трампа поновила постачання зброї.

Водночас NYT нагадує, що адміністрація Трампа не затвердила жодного нового пакету військової допомоги Україні, досі постачання відбувалося за зобов’язаннями, взятими адміністрацією Байдена.

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Цього року Сполучені Штати зобов’язалися поставити Україні озброєння та обладнання на суму до 11 мільярдів доларів.

«Україна більше не є пріоритетом і не перебуває в центрі зовнішньої політики США. Принаймні Трамп говорить про це з українцями чесно», — цитує видання нардепку Соломію Бобровську із парламентського комітету з питань оборони та розвідки.

За її словами, найбільшою проблемою для України стане захист від російських повітряних атак.

Бобровська стверджує, що Україна має вісім комплексів Patriot, шість з яких працюють, в основному для захисту Києва. Але боєприпаси до американських ЗРК закінчуються, і пауза значно ускладнить захист української столиці.

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Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що США продовжують постачати ракети для систем Patriot.

У Міністерстві оборони України запевнили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі США наразі не надходило.