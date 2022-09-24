США вже знають "результати", які окупанти оголосять на псевдореферендумах

Сполучені Штати Америки вже мають дані про те, які результати "референдумів" на окупованих українських територіях оголосить Росія.

Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр.

В США вчергове наголосили, що результати "референдумів" на тимчасово окупованих територіях будуть сфальсифіковані.

"Ми знаємо, що результати цих псевдореферендумів будуть маніпулятивними. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що представники російської влади вже встановили, якими мають бути показники щодо явки виборців, а також результатів голосувань", - заявила речниця.

За її словами, в окремих регіонах окупаційна влада вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань – у межах 75% за нібито "приєднання" до Росії.

Карін Жан-П’єр підкреслила, що у США ніхто не визнає результатів "референдумів". За її словами, держава не підтримує анексію. І це позиція не лише Білого дому. Її поділяють також лідери G7, які напередодні виступили з такою ж заявою.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 вересня, на окупованих Росією українських територіях розпочалися так звані "референдуми". Загарбники можуть почати ходити будинками, "наполегливо пропонуючи" проголосувати.

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