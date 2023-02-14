США, ймовірно, передадуть Україні винищувачі F-16 або дозволять реекспорт – Financial Times

У США визнали той факт, що передача Україні винищувачів F-16 практично неминуча. Зростає ймовірність того, що невдовзі Україна таки зможе отримати літаки.

Таку інформацію оприлюднило Financial Times

За даними видання, Україні швидше за все, нададуть кращу авіацію або ж відкриють зелене світло на передачу F-16 з інших країн.

Прикметно, що питання, зокрема, щодо винищувачів обговорюватимуть під час зустрічі у форматі "Рамштайн". На ній вирішать, яку ще допомогу може отримати Україна. На зустріч до Юрюселлю уже прибули Олексій Резніков і Ллойд Остін.

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Утім, на зустрічі акцент буде зміщений на боєприпасах та ППО. Насамперед на фоні про запланований новий наступ з боку Росії.

"Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО",

– наголосив співрозмовник видання.

Під час "Рамштайну" обговорять не лише передачу озброєння Україні, але й міркуватимуть над тим, щоб налагодити прямі контакти між Україною та компаніями з Заходу, які займаються виготовленням зброї.

Додамо, що очільник Міноборони України візьме участь у зустрічі міністрів та в роботі Контактної групи.

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