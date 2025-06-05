Збиття «Шахедів» під загрозою / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення перенаправити ключові компоненти системи протидії дронам, які раніше планувалися для передавання Україні, на користь американських збройних сил.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на поінформовані джерела в оборонних колах США.

Журналісти вказують, що це рішення сигналізує про зменшення пріоритетності підтримки оборони України з боку Пентагону на тлі зростання напруги на Близькому Сході.

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За даними видання, минулого тижня Пентагон поінформував Конгрес про те, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для знищення російських дронів, тепер будуть передані підрозділам ВПС США, дислокованим на Близькому Сході. Йдеться про компоненти системи Advanced Precision Kill Weapon System, яку Сполучені Штати постачають Україні протягом останніх років. Її основна функція — перехоплення безпілотників за допомогою високоточних ракет із «детонатором наближення», який підриває вибухівку, коли ракета наближається до дрона.

Пентагон на минулому тижні без публічного оголошення повідомив Конгрес про перенаправлення цих детонаторів на потреби підрозділів Повітряних сил США, які діють на Близькому Сході. Там американські військові готуються до можливого загострення конфліктів, зокрема з Іраном або хуситськими угрупованнями в Ємені.

Цей крок був ухвалений після заяви президента Трампа про те, що під час телефонної розмови російський диктатор Путін начебто попередив його про рішучу відповідь Москви на останні удари Збройних сил України по авіабазах стратегічної авіації. У контексті цих подій рішення щодо переорієнтації військової допомоги викликає побоювання щодо довгострокових зобов’язань США перед Києвом.

Як нагадує видання, адміністрація Байдена відправила Україні детонатори в рамках ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні. Хоча кошти на програму було витрачено, постачання до України заплановано цього і наступного року, якщо тільки адміністрація Трампа не перенаправить більше систем для поповнення запасів армії США.

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Нагадаємо, росіяни атакували Україну новим типом БпЛА — переробленими мішенями «Дань-М». Це реактивна мішень, призначена для тренування систем протиповітряної оборони, яку росіяни переробили на ударний дрон.