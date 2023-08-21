Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США закликають своїх громадян якомога швидше залишити Білорусь

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
5299
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США закликають своїх громадян якомога швидше залишити Білорусь

США закликали своїх громадян виїхати з Білорусі / Associated Press

Громадян США просять не їздити до Білорусі найближчим часом.

США закликають своїх громадян якомога швидше покинути Білорусь через те, що Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з сателітом Росії.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомило посольство США в Мінську.

Як зазначається, громадян США просять не їздити до Білорусі найближчим часом. Водночас йдеться про закриті пункти пропуску на кордоні з Білоруссю Тверечюс/Відзи та Шумскас/Лоша. Інші пункти пропуску наразі працюють.

"Попередження для громадян США: уряд Литви 18 серпня закрив пункти пропуску на кордоні з Білоруссю Тверечюс/Відзи та Шумскас/Лоша. Інші пункти пропуску залишаються відкритими. Не їдьте до Білорусі. Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати", – йдеться у повідомленні посольства.

Зазначимо, що пункт пропуску Тверечюс/Відзи розташований на північно-західному кордоні Литви й Білорусі. А прикордонний перехід Шумскас/Лоша розташований на західному кордоні Білорусі.

Нагадаємо, що Естонія й Литва приєдналися до декларації G7 про безпекові гарантії для України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5299
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація