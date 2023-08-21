США закликають своїх громадян якомога швидше залишити Білорусь

Громадян США просять не їздити до Білорусі найближчим часом.

США закликають своїх громадян якомога швидше покинути Білорусь через те, що Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з сателітом Росії.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомило посольство США в Мінську.

Як зазначається, громадян США просять не їздити до Білорусі найближчим часом. Водночас йдеться про закриті пункти пропуску на кордоні з Білоруссю Тверечюс/Відзи та Шумскас/Лоша. Інші пункти пропуску наразі працюють.

"Попередження для громадян США: уряд Литви 18 серпня закрив пункти пропуску на кордоні з Білоруссю Тверечюс/Відзи та Шумскас/Лоша. Інші пункти пропуску залишаються відкритими. Не їдьте до Білорусі. Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати", – йдеться у повідомленні посольства.

Зазначимо, що пункт пропуску Тверечюс/Відзи розташований на північно-західному кордоні Литви й Білорусі. А прикордонний перехід Шумскас/Лоша розташований на західному кордоні Білорусі.

Нагадаємо, що Естонія й Литва приєдналися до декларації G7 про безпекові гарантії для України.

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