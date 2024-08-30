Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати: Олещук відповів Безуглій

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що причини авіаційної катастрофи винищувача F-16 буде встановлено, триває розслідування із залученням американських партнерів.

Про це Олещук написав у Telegram.

"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ. Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу. Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи", – написав він.

Олещук зазначив, що вище керівництво держави одразу отримало доповідь про катастрофу. Було отримано попередній звіт, до розслідування причин долучилися партнери України зі США.

Командувач запевнив, що уже проводиться детальний аналіз, триває розслідування.

"Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено. Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. В країні війна!" – підсумував Олещук.

Олещук відповів Безуглій

Командувач Повітряних сил Збройних сил України назвав народну депутатку Мар'яну Безуглу "інструментом для дискредитації вищого військового керівництва" країни та "ньюзмейкером ворожої пропаганди", зазначивши, що їй ще доведеться вибачитися перед армією, причому в суді.

"Війна в країні. Але це байдуже людям, які обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити всіх собак на військо не вийде", – написав він у телеграм-каналі, коментуючи допис Безуглої у фейсбуці про відсутність його коментарів щодо інциденту з F-16.

"Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь, у суді", – заявив він.

"Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся росія. Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!", – підсумував Олещук.

Микола Олещук відповів на допис Безуглої / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепка Мар'яна Безугла вважає, що причиною катастрофи винищувача F-16 став “дружній вогонь” української системи ППО. Провину за це вона покладає на неузгодженість між підрозділами Повітряних сил.