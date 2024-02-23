США запровадили новий потужний пакет санкцій проти Росії: хто потрапив під обмеження

Санкції будуть спрямовані проти осіб, які пов’язані з ув’язненням Навального та проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази.

США запровадили новий потужний пакет санкцій проти Росії. Приводом стало війна, яку РФ розв’язала проти України та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив президент США Джо Байден.

Як зазначається, санкції будуть спрямовані проти осіб, які пов’язані з ув’язненням Навального та проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

"Сьогодні я оголошую про введення понад 500 нових санкцій проти Росії за її триваючу завойовницьку війну в Україні та за смерть Олексія Навального. Вони дадуть змогу (російському диктатору Володимиру, - ред.) Путіну заплатити ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни", - заявив Джо Байден.

Крім того, США запроваджує нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій за "надання прихованої підтримки російській військовій машині".

"Ми вживаємо заходів щодо подальшого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію по всьому світу", - наголосив Байден.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу ухвалила 13 пакет обмежувальних заходів проти "режиму Путіна, тих, хто відповідальний за подовження його незаконної, неспровокованої і невиправданої агресивної війни та тих, хто його суттєво підтримує".

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