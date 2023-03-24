США запровадили нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапив літак Лукашенка

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон заявив, що Лукашенко проводить репресивні дії проти білоруського народу.

США запровадили нові санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Під обмеження потрапив літак Boeing 737, який належить уряду Білорусі і використовується як президентський літак.

Про це йдеться на сторінці Мінфіну США.

Зазначається, що Білий дім вводить санкції у відповідь на жорстокі репресії проти продемократичного руху і громадянського суспільства.

"Ці дії також підкреслюють готовність Сполучених Штатів закликати режим у Мінську до відповіді за його співучасть у необґрунтованій війні Російської Федерації проти України", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон заявив, що Лукашенко проводить репресивні дії проти білоруського народу.

Зокрема санкції запровадили проти:

Сергій Олегович Никифорович - директор "БелАЗу";

Валерій Валерійович Іванкович - директор "МАЗу";

Ігор Васильович Карпенко, Олена Анатоліївна Балдовська, Денис Володимирович Дук, Олена Константинова Кунцевич, Олександр Геннадійович Ткачов, Катерина Олександрова Федосенко, Олександр Володимирович Южик – члени ЦВК Білорусі.

Ба більше, США запровадили санкції проти ЦВК Білорусі, Білоруського автомобільного заводу та Мінського автомобільного заводу.

Нагадаємо, лідери ЄС домовилися продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, а також посилювати антиросійські санкції й надалі працювати над обмеженням ціни на нафту.