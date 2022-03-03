США запроваджують санкції проти Пєскова та 19 російських олігархів

Під санкції потрапили ще 47 пов'язаних з російськими бізнесменами осіб.

В Білому домі заявили, що США запровадять 3 березня санкції проти низки російських олігархів і прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова за розв’язання Росією війни в Україні.

Про це свідчить інформація на сайті Білого дому.

"Сьогодні Сполучені Штати у координації з союзниками та партнерами націлені на російську еліту та членів сімей, які продовжують підтримувати президента Путіна, незважаючи на його жорстоке вторгнення до України. Ці особи збагатилися за рахунок російського народу, а деякі підняли членів своїх сімей на високі посади. Інші сидять на чолі найбільших російських компаній і відповідають за надання ресурсів, необхідних для підтримки вторгнення Путіна до України", ­– йдеться у повідомленні Білого дому.

Там наголосили, що російська еліта та члени сімей будуть відключені від фінансової системи США, їхні активи в Сполучених Штатах будуть заморожені, а їхнє майно буде заблоковано для використання. Міністерство фінансів поділиться фінансовою розвідкою та іншими доказами, якщо це необхідно, з Міністерством юстиції для підтримки кримінального переслідування та арешту активів.

США запроваджують санкції до розширеного списку наближених до Путіна та членів їхніх родин:

Алішер Бурханович Усманов – один з найбагатших людей Росії і близький союзник Путіна. Його власність буде заблоковано для використання в Сполучених Штатах і громадянами США, включно з його суперяхтою, однією з найбільших у світі, щойно захоплену союзником Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії.

– один з найбагатших людей Росії і близький союзник Путіна. Його власність буде заблоковано для використання в Сполучених Штатах і громадянами США, включно з його суперяхтою, однією з найбільших у світі, щойно захоплену союзником Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії. Дмитро Пєсков ­– речник Путіна, є головним постачальником путінської пропаганди.

Сполучені Штати також введуть візові обмеження для 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей і близького оточення. Як сказав президент США Джо Байден, держава продовжить працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути до відповідальності російських олігархів і корумпованих лідерів, які отримують прибуток від цього насильницького режиму.

США та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російських еліт та членів їхніх сімей у відповідних юрисдикціях – їхні яхти, розкішні апартаменти, гроші та інші неправомірні прибутки.

Повний список близьких до Путіна людей, проти яких США запроваджують санкції:

Микола Токарєв (його дружина Галина, дочка Майя та дві його компанії з елітної нерухомості).

Борис Ротенберг (його дружина Карина та його сини Роман і Борис).

Аркадій Ротенберг (його сини Павло, Ігор та дочка Лілія).

Сергій Чемезов (дружина Катерина, син Станіслав і падчерка Анастасія).

Ігор Шувалов (його п'ять компаній, його дружина Ольга, його син Євген і його компанія та літак, його дочка Марія та її компанія).

Євген Пригожин (його три компанії, дружина Поліна, дочка Любов і син Павло).

Дмитро Пєсков – прессекретар президента Путіна.

Алішер Усманов (його суперяхта, одна з найбільших у світі і щойно захоплена нашим союзником Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії).

"Запровадження візових обмежень для 19 російських олігархів, їхніх 47 членів сімей та близького оточення: сьогодні Держдепартамент оголошує про нову політику щодо візових обмежень, щоб обмежити видачу віз деяким російським олігархам, членам їхніх сімей та близького оточенням", – йдеться в повідомленні.

Повне блокування санкціями запроваджується щодо об’єктів дезінформації:

Фонд стратегічної культури SDN та пов’язані з ним видання "Одна Родина", "Ритм Євразії" та "Журнал Камертон";

SouthFront;

SDN InfoRos;

"Новий східний прогноз";

"Східний огляд";

United World International.

Крім того, санкції запроваджуються щодо 26 осіб із Росії та України, які відіграють центральну роль у цих організаціях, що дає змогу уряду РФ поширювати дезінформацію та впливати на сприйняття їхнього вторгнення до України. Ці організації поширюють неправдиві наративи, які просувають російські стратегічні цілі та фальшиво виправдовують діяльність Кремля.