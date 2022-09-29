США запускають ленд-ліз: яку зброю отримає Україна і як це позначиться на бойових діях

США з 1 жовтня запустять програму ленд-лізу для України. Також Штати оголосили про черговий пакет військової допомоги на 1,1 млрд доларів, який містить, зокрема рекордну кількість реактивних систем залпового вогню HIMARS.

ТСН.ua розбирався, яку зброю має отримати Україна, коли її очікувати, і як це може позначитися на ході бойових дій.

Пакет американської допомоги включатиме 18 ракетних комплексів HIMARS. Раніше Україна отримала 16 HIMARS, та 6 комплексів MLRS|Mars-2.Також Україна отримає 150 бронеавтомобілів HMMWV ("Хамві"), тактичні машини для буксирування зброї; вантажівки і причепи для важкої техніки, радари, системи боротьби з безпілотниками, системи безпеки зв'язку, протимінне обладнання, бронежилети та амуніцію.

Проте експерти очікують, що в рамках ленд-лізу асортимент зброї збільшиться.

"Крім HIMARS, ми можемо отримати танки Abrams, БМП Bradley, САУ Paladin і, головне, можливість отримати системи ППО Patriot, яка допоможе нам закрити небо", - розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

HIMARS

ЗСУ зможуть збільшити кількість ракетних комплексів HIMARS вдвічі, що дозволить уражати одночасно набагато більше цілей - штаби підрозділів на передовій, склади боєприпасів, будинки, укриття особового складу, малі групи бойової техніки. Посилення ударних можливостей ЗСУ особливо актуальне після початку часткової мобілізації в Росії.

HMMWV

"Хамві" - багатоцільовий бронеавтомобіль для малих груп піхоти та спецназу, розрахунків ПТРК, ПЗРК, що значно посилює тактичну маневровість військ.

Фото: Посольство США в Україні/Twitter

Abrams

Танк M1 Abrams уперше надійшов на озброєння армії США у 1980-х роках, але це досі один із найсильніших важких танків у світі, розрахований на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів. Танк обладнаний багатошаровою протиснарядною композитною бронею і озброєний 105-мм гарматою.

Фото: militaryphotos.net

Bradley

Bradley - основна бойова машина піхоти на озброєнні механізованих військ США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою та їх вогневої підтримки.

Paladin

Американська самохідна гаубиця M109 Paladin оснащена 155-мм гарматою і має дальність стрільби до 30 км. САУ M109 вирізняється своїм бортовим обладнанням - автоматична система управління вогнем, система навігації, фільтровентиляційна установка для захисту від зброї масового ураження, клімат-контроль.

Patriot

Американські зенітні ракетні комплекси Patriot допомогли б убезпечити небо України від ракетних атак Росії. Втім, деякі експерти вважають, що для України це "дуже дорога забаганка", оскільки вартість постачання 9 батарей систем Patriot може доходити до 9 млрд доларів, а вартість пуску лише однієї ракети - близько 3 млн доларів.

Фото: facebook.com/JaroNadPublic

Коли Україні чекати на нову американську зброю

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що "перша зброя, отримана по ленд-лізу, опиниться в Україні десь в середині жовтня".

"В залежності від того, звідки вона буде постачатися. Якщо з європейських складів — то і в перший же тиждень, або в першій декаді жовтня. Якщо її доправлятимуть безпосередньо зі Сполучених Штатів, то вона може прийти в середині – другій половині жовтня. Може бути доставка як літаками, так і пароплавами", — пояснив Жданов.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов каже, що США могли запустити ленд-ліз раніше жовтня, але є питання з навчанням українських військових, які будуть використувати нову техніку.

"Як тільки є певна кількість екіпажів, які готові працювати на цій зброї - відкривається вікно можливості. Американська зброя не радянська, яку можна кувалдою ремонтувати на полі бою", - наголосив Снєгирьов.

У Байдена вірять в ЗСУ

Ленд-ліз є свідченням того, що адміністрація Байдена вірить у перемогу ЗСУ, каже Дмитро Снєгирьов.

Експерт наголосив, що США вирішили надати ленд-ліз після того, як переконалися, що ЗСУ можуть ефективно боротися з окупантами. Також це сигнал для інших західних партнерів, який свідчить, що США вірять у те, що Україна вистоїть та зможе повернути борги.

"Техніка, яка передається по ленд-лізу, в разі успішного закінчення війни віддається назад країні-постачальникові. Що стосується обладнання невійськового призначення - це має бути повернуто як довгострокові кредити. РФ, як правонаступниця СРСР, розрахувалася з американським ленд-лізом часів Другої світової війни лише 2006 року. Тобто за деяку допомогу доведеться сплачувати. Але ми отримуємо можливість військово-технічної допомоги", - сказав Снєгирьов.

В Кремлі перелякались через ленд-ліз

Президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію в Росії через закон про ленд-ліз для України, вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Після надання ленд-лізу характер війни буде змінено. Прийняття закону про часткову мобілізацію в РФ співпадає з часом надання лендлізу. Це - невипадково. Це показник нервової реакції країни-окупантки", - пояснив Снєгирьов.

Експерт Олег Жданов певен, що американський ленд-ліз допоможе українським захисникам наступати на всій ділянці фронту — від Харкова до Херсона.

"Сьогодні ми можемо собі дозволити контрнаступ на окремих оперативних напрямках. Лендліз дозволить нам це зробити на всій ділянці фронту", — вважає експерт.

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