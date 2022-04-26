США запустили сайт для українських біженців: американці можуть подавати заявки на спонсорство українців

США запустили сайт для українських біженців: американці можуть подавати заявки на спонсорство українців

Міністерство національної безпеки минулого тижня оголосило про ініціативу Uniting for Ukraine ("Єднаймося для України"), яка дозволяє американцям виступати спонсорами українських біженців у США.

В США запрацював сайт, на якому американці можуть подавати заявки на спонсорство українців, які хочуть тимчасово знайти прихисток в країні.

Про це пише BBC.

"Єднаймося для України" – це спрощена програма для отримання українцями гуманітарного паролю в США. Щоб отримати право на перебування в США по цій програмі українці мали перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, мати спонсора в Сполучених Штатах, пройти вакцинацію та інші вимоги охорони здоров’я, а також пройти необхідні біометричні, біографічні та безпекові перевірки. По цій програмі українці отримають право на в’їзд в США строком до 2 років з правом на подання документів на працевлаштування в США.

Спонсором для українців зможе виступити будь-який громадянин США або фізична особа, яка законно перебуває на території США, у тому числі представники неурядових організацій. Особи та організації, які хочуть спонсорувати громадян України в США, повинні будуть заявити про свою фінансову підтримку та пройти необхідні перевірки.

Отримати детальну інформацію про програму "Єднаймося для України" можна за посиланням.

За даними BBC, близько 15 000 українців, у яких не було відповідних документів, прибули на кордони США за останні три місяці.

Минулого тижня адміністрація Байдена оголосила, що починаючи з понеділка українці, які не мають проїзних документів, повинні будуть проходити програму "Єдність для України", щоб отримати дозвіл на в’їзд.

Нагадаємо, посольство США найближчим часом відновить роботу у Києві.

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