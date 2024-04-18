США затягують військову допомогу Україні: Буданов надіслав чіткий і рішучий сигнал

Очільник Головного управління Кирило Буданов надіслав Сполученим Штатам чіткий і рішучий сигнал на тлі затягування Конгресом військової допомоги України.

Заяву голова ГУР Буданов озвучив в інтерв'ю американській газеті The Washimgton Post.

"Ви повинні продовжувати нам допомагати, і ви повинні нарешті надати необхідну нам допомогу. Ми разом матимемо спільну перемогу", - запевнив головний розвідник України.

Варто зауважити, що після декількох місяців тяганини Палата представників США наближається до фінального голосування щодо додаткової військової допомоги Україні. Згідно з законопроєктом, Держдеп і Пентагон повинен розробити стратегію допомоги Києву, що міститиме конкретні й досяжні цілі й гарантуватиме її здатність захищатися від майбутніх агресій. Документ передбачає передачу Україні ракет ATACMS великої дальності.

Нагадаємо, Комітет розвідки Палати представників США закликав Конгрес ухвалити допомогу до кінця цього тижня.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.