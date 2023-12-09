США завдяки допомозі Україні збільшила свою економіку: Блінкен розповів деталі

У США відбулося пришвидшення зростання економіки завдяки допомозі, яку країна надає нашій державі. Інвестиції в оборону України залишилися в США та були спрямовані на виробництво зброї.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, завдяки допомозі Києва у США збільшилася кількість робочих місць та зросла економіка.

"Якщо ви подивіться на інвестиції, які ми зробили в оборону України, щоб впоратися з російською агресією, то побачите, що 90 відсотків наданої нами допомоги у сфері безпеки було витрачено тут, у США, на наших виробників, на наше виробництво. І це дало більше американських робочих місць, більше зростання у нашій власній економіці", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, що у США понад 47% американців вважають, що допомога для України має лишатися на попередньому рівні або бути посилена.

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