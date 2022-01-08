США збираються додатково надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Stinger" — ЗМІ

Адміністрація Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги США для України на додаток до тієї, яка надходила раніше.

Сполучені Штати Америки збираються надати Україні додаткову військової допомогу на тлі російської агресії. За планом - відправити до України переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) "Stinger".

Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела серед високопосадовців США.

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"Навіть плануючи дипломатичне вирішення конфлікту з Росією, адміністрація Байдена продовжує готуватися до можливого військового наступу на Україну і попереджає, що будь-який напад спричинить жорсткі санкції проти Москви та посилить військову підтримку України з боку Заходу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адміністрація Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги США для України на додаток до тієї, яка надходила раніше.

Повідомляється також, що США спільно з країнами НАТО працюють над організацією доставки до України переносних зенітних ракет "Stinger", які здатні захистити від російських гелікоптерів та безпілотників.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки розглядають можливість введення санкцій проти фінансової системи Росії. Зазначається, що ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій.

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