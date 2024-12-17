США зробили важливу заяву про участь військ Кім Чен Ина у війні в Україні

Сполучені Штати Америки вважатимуть посиленням ескалації війни, якщо війська КНДР зайдуть до України для участі в бойових діях.

Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Якщо вони (військові Північної Кореї - Ред.З) перетнуть кордон з Україною - це буде вважатися додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Північної Кореї", - наголосив американський політик.

З його слів, Держдепартамент підтверджує, що серед солдатів КНДР у Курській області є жертви. Кірбі зауважив, що американська сторона обізнана про те, що частину північнокорейських військових було вбито на полі бою в Курській області.

"Північнокорейські солдати, розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили у війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, за інформацією ISW, війська КНДР зазнають великих втрат на Курщині. Стається це через погану координацію з росіянами, яка обумовлена мовним барʼєром.

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