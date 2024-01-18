США звинуватили Іран у брехні, що він не постачає Росії зброю

Іран заперечує, що постачає Росії зброю для обстрілів України.

Державний департамент Сполучених Штатів вкотре заявив, що Іран бреше, коли говорить, що не постачає Росії ударні безпілотники для обстрілів України.

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Про це заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер.

Іранський режим неодноразово заперечував те, що Тегеран постачає Москві безпілотники, які завдають ударів по мирних українських містах.

"Це, вочевидь, неправда, і докази говорять самі за себе", - сказав речник Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що його країна не постачає росіянам зброю для війни проти України і що нібито "Україна не надала жодних доказів протилежного".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія та Іран збираються підписати “великий договір”.

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