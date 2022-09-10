Скільки чоловіків хотіли втекти з країни від початку війни: повідомила Держприкордонслужба

Прикордонники оприлюднили цифри щодо кількості "ухилянтів", які від початку воєнного стану безрезультатно намагалися перетнути кордон

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону, повідомляє Держприкордонслужба

5,6 тисячі із затриманих намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Багато хто з уклоністів намагалися розв'язати проблему виїзду за допомогою хабарів. Від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.

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