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ССО "Азов" показали кадри, як вправно "затрофеїли" російський танк (відео)

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ССО "Азов" показали кадри, як вправно "затрофеїли" російський танк (відео)

Командир батальйону ССО розповів, що це вже далеко не перша трофейна техніка, яка перебуває на озброєнні їхнього підрозділу.

Бійці 2-го батальйону ССО "Азов" показали, як відбуваються операції з вилучення ворожої техніки.

Відеоролик з'явився на YouTube-каналі "Азову".

За словами "азовців", спочатку українська аеророзвідка виявила прихований в хащах російський танк. Далі відбувається стратегічне планування та виїзд бойової групи на місце розташування під прикриттям ночі.

"Запальний ентузіазм воїнів, помножений на чітку організацію дій і Т-64 у "нашій кишені". Операція зі "звільнення" російської техніки від окупантів пройшла успішно", – зазначають у пресслужбі.

Командир 2-го батальйону ССО "Азов" Дмитро Кухарчук "Сліп" розповів, що це вже далеко не перша трофейна техніка, яка перебуває на озброєнні їхнього підрозділу.

"Від початку повномасштабного вторгнення українська армія отримала в якості трофеїв більше танків, ніж ми мали до цього", – говорить Кухарчук.

Нагадаємо, захисника "Азовсталі" з позивним "Торк", який брав участь у героїчній обороні Маріуполя, звільнили під час обміну полоненими 29 червня. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі боєць отримав важке поранення. Історію захисника "Азовсталі" читайте за посиланням.

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