ССО дістали до Сибіру: Тюменський НПЗ вдруге опинився під ударом

Російський НПЗ (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

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Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про повторне ураження Тюменського нафтопереробного заводу в Росії. За даними військових, безпілотники подолали понад 2000 кілометрів, після чого на території підприємства спалахнула пожежа.

Операцію провели підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра».

У ССО зазначили, що ключові установки заводу були захищені антидроновими сітками, однак це не завадило завдати удару по підприємству.

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«Дрони ССО подолали понад 2000 кілометрів до цілі. Ключові установки підприємства були огороджені антидроновими сітками, але це їх не врятувало», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Сил спеціальних операцій, це вже другий удар по Тюменському НПЗ. Попереднього разу підприємство атакували 20 червня.

У ССО назвали Тюменський НПЗ одним із великих нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить до дев’яти мільйонів тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального.

«Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати регулярні далекобійні санкції проти РФ», — додали військові.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника російської федерації.

Ми раніше інформували, що Україна дедалі активніше використовує далекобійні безпілотники та крилаті ракети для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

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