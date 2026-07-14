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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
873
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Сили спецоперацій дістали останній великий бензиновий НПЗ Росії: що відомо про удар

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про ураження нафтопереробного комплексу «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. 

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Атака на "Газпром нафтохім Салават" (ілюстративне фото)

Атака на "Газпром нафтохім Салават" (ілюстративне фото) / © російські телеграм-канали

У ніч на 14 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. За даними ССО, це був останній великий виробник бензину в Росії, який ще не зазнавав ударів цього року.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

У ССО зазначили, що операцію провели у взаємодії з підпільним рухом «Черная искра», який діє на території Росії.

За попередніми даними, дрони успішно досягли цілей та уразили критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6, а також інші виробничі потужності підприємства.

У Силах спеціальних операцій повідомили, що безпілотники подолали близько 1500 кілометрів до цілі.

«Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. За інформацією ССО, це був останній великий виробник бензину, який не зазнав ударів 2026 року.

У ССО додали, що продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня 2026 року «добрі» дрони здійснили атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Перші вибухи в районі селища Афіпський пролунали близько опівночі.

Крім того, у ніч проти 13 липня безпілотники атакували об’єкт у Ставропольському краї Росії. Після удару на території промислової зони виникла пожежа, а в мережі повідомляють про займання резервуарів на нафтобазі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
873
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