ССО на Херсонщині провели успішні операції на лівому березі: в Генштабі назвали головну мету

Окупанти під час успішних дій Сил оборони втратили 1216 військових, ще 2217 отримали поранення.

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Там проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, військові та диверсанти виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства для окупантів. Крім того, здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки військових РФ, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження.

“Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи - відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще. Разом з тим, наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Там також додали, що окупанти під час успішних дій Сил оборони втратили 1216 військових, ще 2217 отримали поранення. Було знищено 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 бойових броньованих машин, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, чотири командні пункти, 29 складів з боєприпасами.

Крім того, нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонської області.

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