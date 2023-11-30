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ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель": з'явилося відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель": з'явилося відео

ЗСУ стають дедалі успішнішими у боротьбі з РЕБ окупантів / Фото: Associated Press

Російські установки РЕБ стали пріоритетною мішенню для ЗСУ.

Сили спецоперацій на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель".

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

"Ураження комплексу РЕБ Р-330 "Житель" російських окупаційних військ на Лиманському напрямку. Ще одна жирна ціль в активі бійців 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго", - йдеться у дописі під відео.

ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель"

ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель"

Нагадаємо, засоби радіоелектронної боротьби, за допомогою яких росіяни намагаються прослуховувати чи глушити переговори ЗСУ, збивати з курсу високоточну західну зброю і дрони, стали однією з пріоритетних цілей української армії. І ЗСУ стають дедалі успішнішими в цій боротьбі. Розвідники виявляють електронні сигнали, що надходять від усіх видів російського озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
66
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