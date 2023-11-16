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ССО накрили окупантів ракетами HIMARS, коли ті намагалися запустити дрон (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ССО накрили окупантів ракетами HIMARS, коли ті намагалися запустити дрон (відео)

Знищена техніка окупантів / фото ілюстративне / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Було знищено екіпаж, транспорт та безпосередньо сам безпілотник.

Українські військові зірвали атаку безпілотником окупантів на Донецькому напрямку. Сили оборони накрили позицію військових РФ ракетами HIMARS.

Відповідне відео опублікували в пресслужбі Сил спеціальних операції ЗСУ.

Як стало відомо, оператори 3-го полку ССО під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили екіпаж БпАК “ZALA”, який готувався до запуску безпілотника

“Скоригували по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник”, - розповіли в пресслужбі ССО.

Нагадаємо, що росіяни вночі запустили по Україні 18 дронів-камікадзе.

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Дата публікації
Перегляди
254
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