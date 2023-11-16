ССО накрили окупантів ракетами HIMARS, коли ті намагалися запустити дрон (відео)

Було знищено екіпаж, транспорт та безпосередньо сам безпілотник.
Українські військові зірвали атаку безпілотником окупантів на Донецькому напрямку. Сили оборони накрили позицію військових РФ ракетами HIMARS.
Відповідне відео опублікували в пресслужбі Сил спеціальних операції ЗСУ.
Як стало відомо, оператори 3-го полку ССО під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили екіпаж БпАК “ZALA”, який готувався до запуску безпілотника
“Скоригували по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник”, - розповіли в пресслужбі ССО.
Нагадаємо, що росіяни вночі запустили по Україні 18 дронів-камікадзе.
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