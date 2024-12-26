ССО опублікували нотатки знищеного спецпризначенця КНДР (фото)

Боєць розписав тактику зі збиття дронів та схованки від артилерії.

В ССО опублікували нотатки знищеного на Курщині північнокорейського спецпризначенця Гьонг Хонг Джонга. Він розписував, як вполювати український безпілотник "на живця".

Про це повідомляється у телеграм-каналі Сил спецоперацій України.

У своєму нотатнику рядовий Гьонг Хонг Джонг розписав тактику зі збиття безпілотників та схованки від української артилерії. Невідомо, чи це суто північнокорейська тактика, чи цього навчили росіяни, але ця тактика використовує живу приманку.

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В ССО виклали повний запис із нотатника, який на Курщині здобули оператори дронів:

"Як ліквідувати дрон. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, – 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює, стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє, ліквідує (дрон)".

Північнокорейський боєць також занотував, як врятуватися від обстрілу з артилерії:

"Як уникнути зони обстрілу артилерії. У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу. Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу".

Нотатка бійця КНДР / Фото: Сили спецоперацій України

До слова, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, росіяни на Курщині намагаються приховати втрати серед бійців КНДР, тому просто спалюють обличчя загиблих військових.

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