ССО показали, як знищують понтони росіян на Курщині (відео)

Мости і понтонні переправи ворога знищуються вогнем із систем Himars.
Сили спецоперацій України показали відео, як у Курській області знищують понтонні переправи російських військ.
Відповідний ролик з’явився в телеграм-каналі ССО.
"Куди на Курщині "зникають" понтони росіян? Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України їх влучно знищують", – йдеться в заяві.
На викладеному відео зафіксовані ефективні ураження операторами ССО російської інженерної техніки на Курщині, а також виявлення та корегування вогню Himars по мостах та понтонних переправах.
В ССО додали, що також спільно з Силами оборони уразили та знищили ворожі скупчення техніки, польовий склад боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, комплекс РЕБ, 152-міліметрову гармату Д-20.
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Нагадаємо, ЗСУ знищили три важливі мости на Курщині, щоб ізолювати частину території між міжнародним кордоном і річкою Сейм.
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