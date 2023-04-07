ССО показали, як знищують ворожий танк разом з екіпажем (відео)

Воїни ЗСУ роблять все можливе, щоб наблизити мить перемоги України.

Українські військові з 73-го морського центру спеціальних операцій показали, як вони знищують танк російських агресорів разом з екіпажем.

Відповідне відео було опубліковане на сторінці Збройних сил України в соцмережі Twitter.

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У повідомленні вказується, що українські воїни роблять все можливе, щоб наблизити мить перемоги України у війні з російськими загарбниками.

"Настане день й "сірі зони" та тимчасово окуповані території перетворяться на вільні українські землі, а нині воїни ССО роблять для цього все необхідне, щоб наблизити цей момент", - йдеться в дописі під відео.

Ексклюзивні кадри роботи бійців 73 морського центру спеціальних операцій



Настане день і «сірі зони» та тимчасово окуповані території перетворяться на вільні українські землі, а нині воїни ССО роблять для цього все необхідне, щоб наблизити цей момент.#ЗСУ #AFU #ССО pic.twitter.com/lnNzYKoLQR — Armed Forces of Ukraine (@UArmedForces) April 7, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби загалом було відбито понад 40 атак противника.

Крім того, ми раніше інформували, що українські сили оборони збили на Донеччині російський літак Су-25.

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