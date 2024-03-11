ССО разом з HIMARS знищили новітній російський комплекс РЕБ "Палантин": відео

ССО разом з HIMARS знищили новітній російський комплекс РЕБ "Палантин".

Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій у Telegram.

Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявлено мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин". Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував існуючі системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку.

Оператори ССО супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено.

РЕБ "Палантин" дозволяє "осліпити" в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку.

"Палантин" за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.

Нагадаємо, засоби радіоелектронної боротьби, за допомогою яких росіяни намагаються прослуховувати чи глушити переговори ЗСУ, збивати з курсу високоточну західну зброю і дрони, стали однією з пріоритетних цілей української армії. І ЗСУ стають дедалі успішнішими в цій боротьбі. Розвідники виявляють електронні сигнали, що надходять від усіх видів російського озброєння.

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