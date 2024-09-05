ССО розгромили російську колону на Курщині: який результат (відео)

На Курщині одразу кілька підрозділів ССО завдають комплексних ударів по військовій логістиці ворога.

Сили спецоперацій показали відео, як розгромили російську військову колону у Курській області. Вдалося знищити сім одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляється у телеграм-каналі ССО.

Там поінформували, що на Курщині одразу кілька підрозділів ССО завдають комплексних ударів по російській військовій логістиці.

Також читайте Ворог скаржиться на атаку на Новоросійськ безекіпажними морськими дронами

Бійці знищують ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями, за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони України.

"На черговому відео – приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів та наведення артилерії", – йдеться в повідомленні.

В результаті ССО знищили сім одиниць ворожої техніки, серед якої було п’ять понтонних автомобілів.

Читайте провідні новини дня:

ССО розбили ворожу колону в Курській області

До слова, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна утримуватиме захоплені території Курщини доти, допоки не змусить президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Читайте також: