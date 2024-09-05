Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ССО розгромили російську колону на Курщині: який результат (відео)

ССО розгромили російську колону на Курщині: який результат (відео)

ССО розбили ворожу колону в Курській області / Колаж

На Курщині одразу кілька підрозділів ССО завдають комплексних ударів по військовій логістиці ворога.

Сили спецоперацій показали відео, як розгромили російську військову колону у Курській області. Вдалося знищити сім одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляється у телеграм-каналі ССО.

Там поінформували, що на Курщині одразу кілька підрозділів ССО завдають комплексних ударів по російській військовій логістиці.

Бійці знищують ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями, за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони України.

"На черговому відео – приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів та наведення артилерії", – йдеться в повідомленні.

В результаті ССО знищили сім одиниць ворожої техніки, серед якої було п’ять понтонних автомобілів.

Читайте провідні новини дня:

ССО розбили ворожу колону в Курській області

ССО розбили ворожу колону в Курській області

До слова, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна утримуватиме захоплені території Курщини доти, допоки не змусить президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація