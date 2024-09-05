ССО розгромили російську колону на Курщині: який результат (відео)

На Курщині одразу кілька підрозділів ССО завдають комплексних ударів по військовій логістиці ворога.
Сили спецоперацій показали відео, як розгромили російську військову колону у Курській області. Вдалося знищити сім одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляється у телеграм-каналі ССО.
Там поінформували, що на Курщині одразу кілька підрозділів ССО завдають комплексних ударів по російській військовій логістиці.
Бійці знищують ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями, за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони України.
"На черговому відео – приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів та наведення артилерії", – йдеться в повідомленні.
В результаті ССО знищили сім одиниць ворожої техніки, серед якої було п’ять понтонних автомобілів.
Читайте провідні новини дня:
- Нова загроза для України від іранських ракет Dezful та Zolfaghar: що може отримати Путін та як застосувати
- "Потрібна нова енергія": Зеленський пояснив кадрові зміни в Кабміні
- Українці можуть залишатися без світла до 12 годин взимку: що буде з відключеннями
До слова, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна утримуватиме захоплені території Курщини доти, допоки не змусить президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Читайте також: