ССО системою HIMARS знищили російські установки "Торнадо-Г" та "Мста-С"

Російські знищені установки були призначені для ураження техніки.

Українські військові системою HIMARS знищили російські установки “Торнадо-Г” і “Мста-С”.

Про це повідомили в пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як стало відомо, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 “Мста-С” та реактивну систему залпового вогню “Торнадо-Г”.

“Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели по ним вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок вогневого ураження “Мста-С” знищено, “Торнадо-Г” пошкоджено і не підлягає відновленню”, - наголосили в ССО.

Додамо, що російські знищені установки призначені для ураження техніки, живої сили, руйнування польових фортифікаційних споруд, перешкоджання маневрам противника вглибині його оборони тощо.

Нагадаємо, що Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Куп’янському району.

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