Війна
64
1 хв

ССО та повстанці уразили два російські судна в Каспійському морі: що вони перевозили

Були уражені судна «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа», які Росія використовує з військовою метою.

Ірина Лаб'як
Одне з російських суден, уражених у Каспійському морі

Одне з російських суден, уражених у Каспійському морі / © Сили спеціальних операцій ЗСУ

Підрозділ Сил спеціальних операцій України спільно з повстанський рухом «Черная Искра» провели операцію, в результаті якої уразили два російські судна поблизу берегів Калмикії у Каспійському морі. Ці судна перевозили озброєння та військову техніку.

Про це ССО повідомили у своєму телеграм-каналі.

Згідно з заявою, представники повстанського руху надали детальну інформацію про маршрут та вантаж російських суден.

Завдяки цьому бійці Сил спецоперації уразили судна «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа», які Росія використовує з військовою метою. А ще вони перебувають під американськими санкціями через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та Росією.

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», — резюмували в заяві ССО.

Російські судна, які уразили ССО України / © Сили спеціальних операцій ЗСУ

Російські судна, які уразили ССО України / © Сили спеціальних операцій ЗСУ

Новина доповнюється
