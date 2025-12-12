- Дата публікації
ССО та повстанці уразили два російські судна в Каспійському морі: що вони перевозили
Були уражені судна «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа», які Росія використовує з військовою метою.
Підрозділ Сил спеціальних операцій України спільно з повстанський рухом «Черная Искра» провели операцію, в результаті якої уразили два російські судна поблизу берегів Калмикії у Каспійському морі. Ці судна перевозили озброєння та військову техніку.
Про це ССО повідомили у своєму телеграм-каналі.
Згідно з заявою, представники повстанського руху надали детальну інформацію про маршрут та вантаж російських суден.
Завдяки цьому бійці Сил спецоперації уразили судна «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа», які Росія використовує з військовою метою. А ще вони перебувають під американськими санкціями через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та Росією.
«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», — резюмували в заяві ССО.
