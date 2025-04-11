ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

ССО взяли у полон чергову партію росіян на Курщині: деталі

Інші окупанти — ліквідовані.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ССО взяли у полон росіян на Курщині

ССО взяли у полон росіян на Курщині

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових на Курщині. Зокрема, серед них — офіцери.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій.

Деталі

Оператори ССО проводили серію спеціальних дій на Курщині. Під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон.

“В результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 військовослужбовців противника”, — акцентували у повідомленні.

Завдання виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення.

Раніше на Донецькому напрямку оператори дронів третього полку Сил спеціальних операцій України знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс. Процес ліквідації ворога зняли на відео.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie