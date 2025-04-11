ССО взяли у полон чергову партію росіян на Курщині: деталі

ССО взяли у полон росіян на Курщині

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Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових на Курщині. Зокрема, серед них — офіцери.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій.

Деталі

Оператори ССО проводили серію спеціальних дій на Курщині. Під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон.

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“В результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 військовослужбовців противника”, — акцентували у повідомленні.

Завдання виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення.

Раніше на Донецькому напрямку оператори дронів третього полку Сил спеціальних операцій України знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс. Процес ліквідації ворога зняли на відео.