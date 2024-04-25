ССО знищили "Бук-М1", який готувався до пуску ракет 

Українські військовослужбовці знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет", - йдеться у повідомленні.

Оператори передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.

"Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети – його було оперативно знищено", - додали військові.

За даними Генштабу, станом на ранок 25 квітня 2024 року ЗСУ знищили 462 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових.

Бійці ССО показали відео знищення російського "Бука"

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