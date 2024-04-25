ССО знищили "Бук-М1", який готувався до пуску ракет 

Росіяни втратили ще одну одиницю техніки.
Українські військовослужбовці знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".
Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.
"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет", - йдеться у повідомленні.
Оператори передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.
"Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети – його було оперативно знищено", - додали військові.
За даними Генштабу, станом на ранок 25 квітня 2024 року ЗСУ знищили 462 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових.
Читайте також: