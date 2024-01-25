ССО знищили спостережні пости ворога на Південному напрямку: відео

Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, оператори підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали прямі дії.

Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили спостережні пости противника та особовий склад, що перебував на них.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

Для знищення ворога екіпаж БпАК завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону із системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.

Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, оператори підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали прямі дії.

Нагадаємо, ССО на Лиманському напрямку уразили ворожий комплекс РЕБ Р-330 "Житель".

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