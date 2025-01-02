"Стабільний мир – це дуже далека перспектива": історик Грицак про те, яким буде 2025-й для України

Історик "поки що не бачить сили", за допомогою якої США могли б примусити Росію припинити війну проти України.

Стабільний мир – це "дуже далека перспектива" для України, та й навіть перемир'я у 2025 році може не бути.

Таку думку висловив український історик та публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю Radio NV.

На його думку, у 2025 році в кращому випадку почнуться перемовини.

"Але я не певний, що буде перемир’я, а тим більше я не бачу, що буде мир. Тому що стабільний мир – це дуже далека перспектива, і зараз немає підстав про це говорити. Перемир’я можливе, хоча я вважаю, що не надто можливе. Але мир треба відкласти на довший час", – вважає Грицак.

Історик каже, що "поки що не бачить сили", за допомогою якої США могли б примусити Росію припинити війну проти України.

"Бо сила означає те, що Америка відновить свої постачання зброї в тих розмірах, які вона обіцяла. За оцінками експертів, Америка виконує тільки 30% всіх зобов'язань", – сказав він.

Грицак також зауважив, що Трамп говорить, що насамперед буде тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб він відмовився від території, яку окупувала Росія, а з РФ говоритиме вже після цього.

Натомість історик наголошує: наразі з боку диктатора Путіна не видно бажання до таких перемовин.

"Чому Путін має зараз вести перемовини, коли він на коні?", – зазначає Грицак.

Раніше радник керівника Офісу президента заявив, що переговори з РФ неможливі, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

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