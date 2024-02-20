Стаховський пояснив єдину відмінність між Бахмутом і Авдіївкою

Один із найтитулованіших українських тенісистів Сергій Стаховський, який зараз служить у складі спецпідрозділу СБУ "Альфа", каже, що єдина різниця Авдіївки від Бахмута - це те, що за містом немає висот і там немає, як прикриватися.

Про це він розповів в інтерв'ю "УП".

"В самій Авдіївці я не був – ми були на Коксохімі. Гучно – так само, як у березні 2023-го в Бахмуті. Єдина різниця в тому, що в Авдіївці і за містом немає висот і там немає, як прикриватися", - зазначив він.

За його словами, наразі РФ зосередила на Авдіївському напрямку три різні частини.

"Через те, що ми рухаємося по лінії фронту і наші задачі достатньо мобільні, то ми там бачили різні рухи. Жодна спецура в їхніх авангардах не йде. Вони завжди пускають мобілізованих або ще когось, кого не шкода, виконувати найризиковіші задачі, а потім уже, якщо треба щось зайняти і воно достатньо підготовлено, тоді вже вони відправляють більш готових людей", - каже Стаховський.

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Також він згадав, що на Авдіївському коксохімі він виконував різні завдання.

"Завдання там є різними, бо специфіка роботи теж різна – міномети, снайпери, штурмовики, FPV і крила, сили безпілотні та далекобійні. Тобто є весь спектр можливостей. Тому ми виконали задачу, на момент мого виходу особовий склад був неушкоджений. Не можу розкривати всіх карт", - додав Стаховський.

Нагадаємо, після захоплення Авдіївки Донецької області темп російських наступальних операцій біля міста різко сповільнився. Окупантам доведеться взяти оперативну паузу або перекинути підкріплення до району з інших ділянок фронту.

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