Росіяни вдарили балістикою по Одещині: стала відома кількість загиблих

Також повідомляють про пошкоджене судно під прапором Панами. Це третє іноземне судно, атаковане Росією за чотири дні.

Шестеро людей загинули та восьмеро постраждали внаслідок чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, четверо перебувають у важкому стані.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні.

"Мої співчуття родинам загиблих. Постраждалим – швидкого одужання. Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit". Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні", – повідомив Кулеба.

Він наголосив, що Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки, тому важливо припинити практику цього терору достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин.

Нагадаємо, 7 жовтня ворог теж атакував Одещину. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою РФ влучила в цивільне судно під прапором Палау.

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