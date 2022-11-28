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Стала відома наступна ціль росіян у війні проти України: хочуть зірвати допомогу від партнерів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Стала відома наступна ціль росіян у війні проти України: хочуть зірвати допомогу від партнерів

Російські окупанти ймовірно продовжать завдавати удари по енергетичній інфраструктурі. Проте обстрілювати росіяни можуть і транспортні об’єкти.

Військові злочинці РФ можуть завдавати ударів по транспортній інфраструктурі. Таким чином вони хочуть зупинити потік допомоги, який йде до України.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, росіяни можуть продовжити завдавати по Україні масовані удари. Під загрозою - енергетична інфраструктура та транспортні об’єкти. 

“Вони можуть поставити під удар транспортні об'єкти. Вони хочуть зупинити потік допомоги, який, на їхню думку, йде залізницею. Вони користуються матрицею 20 століття, тож чекати від них можна всього. Але й противник намагатиметься далі завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, тому що вони думають, що це ефективний хід”, - наголосив Сергій Грабський.

Нагадаємо, що спеціалісти знають про цілі росіян та які об'єкти енергетики вони атакуватимуть ракетами. Енергетики очікують нового удару найближчими днями.   

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2889
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